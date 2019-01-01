Собчак поручили наполнение телеканала «Супер»

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщает «Свободная пресса». Она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов, в частности из сегмента развлекательного ТВ.

Телеканал «Супер» в эфире с января 2018 года в пакетах «Ростелекомо» и в кабельных сетях.

Ранее Алекс Лесли заявил на пресс-конференции НСН, что Настя Рыбка приревновала его к телеведущей Ксении Собчак.

«Из-за ревности можем поссориться. Причем она ревнует. Первая ссора у нас была после шоу у Собчак. Она как-то почувствовала что-то со стороны Собчак», — сказал он.