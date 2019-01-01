Собчак поручили наполнение телеканала «Супер»
Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщает «Свободная пресса». Она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов, в частности из сегмента развлекательного ТВ.
Телеканал «Супер» в эфире с января 2018 года в пакетах «Ростелекомо» и в кабельных сетях.
Ранее Алекс Лесли заявил на пресс-конференции НСН, что Настя Рыбка приревновала его к телеведущей Ксении Собчак.
«Из-за ревности можем поссориться. Причем она ревнует. Первая ссора у нас была после шоу у Собчак. Она как-то почувствовала что-то со стороны Собчак», — сказал он.
При этом тут же адвокат Александр Карабанов посоветовал Алексу быть осторожнее с такими заявлениями, иначе в слухах о разводе Собчак и Виторгана может появиться новый фигурант в его лице.
Алекс Лесли - организатор тренингов по соблазнению. Настя Рыбка (охотница на миллиардеров Анастасия Вашукевич). Они почти год просидели в тюрьме Таиланда.
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