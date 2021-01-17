Снявший «Паразитов» режиссер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

«Великий корейский режиссер на сегодня является одним из самых аутентичных и оригинальных голосов в мировом авторском кино. <...> Решение доверить руководство жюри, впервые в его истории, корейскому режиссеру также является подтверждением того, что смотр в Венеции рассчитан на кинематограф со всего мира и что режиссеры из каждой страны знают, что они могут найти в Венеции свой второй дом», — отметил Барбера.

Напомним, в 2019 году фильм «Паразиты» получил славную кинопремию - «Оскар». Также лента награждена за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. В копилке наград кинопроизведения «Золотая пальмовая ветвь», полученная в Канна, а также «Золотой глобус».

