Снявший «Паразитов» режиссер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер Пон Чжун Хо из Кореи, который снял фильмы «Паразиты», «Воспоминания об убийстве», «Окча» и другие, возглавит международное жюри 78-го кинофестиваля в Венеции. Биеннале, сообщает ее пресс-служба, запланирована с 1 по 11 сентября.
Кандидатуру Пон Чжун Хо утвердили по предложению директора кинофестиваля Альберто Барбера, уточняет РИА Новости.
«Великий корейский режиссер на сегодня является одним из самых аутентичных и оригинальных голосов в мировом авторском кино. <...> Решение доверить руководство жюри, впервые в его истории, корейскому режиссеру также является подтверждением того, что смотр в Венеции рассчитан на кинематограф со всего мира и что режиссеры из каждой страны знают, что они могут найти в Венеции свой второй дом», — отметил Барбера.
Напомним, в 2019 году фильм «Паразиты» получил славную кинопремию - «Оскар». Также лента награждена за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. В копилке наград кинопроизведения «Золотая пальмовая ветвь», полученная в Канна, а также «Золотой глобус».
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