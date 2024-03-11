Снявшая «Простые вещи» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу

Горностаева умерла 10 марта от рака легкого. Женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но не смогли спасти. Прощание пройдет во вторник, 12 марта, в подмосковном Одинцове.

Горностаева родилась в 1974 году. Она окончила операторский факультет ВГИКа. Среди ее работ - фильм «Простые вещи» с Леонидом Броневым и Сергеем Пускепалисом.

В понедельник стало известно о смерти заслуженного артиста России Олега Рябцова в возрасте 84 лет, передает «Радиоточка НСН».

