Снявшая «Простые вещи» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу
Оператор-постановщик Марина Горностаева умерла в карете скорой помощи по пути в больницу, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на ее близкого друга.
Горностаева умерла 10 марта от рака легкого. Женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но не смогли спасти. Прощание пройдет во вторник, 12 марта, в подмосковном Одинцове.
Горностаева родилась в 1974 году. Она окончила операторский факультет ВГИКа. Среди ее работ - фильм «Простые вещи» с Леонидом Броневым и Сергеем Пускепалисом.
В понедельник стало известно о смерти заслуженного артиста России Олега Рябцова в возрасте 84 лет, передает «Радиоточка НСН».
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