Снявшая «Простые вещи» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу

Оператор-постановщик Марина Горностаева умерла в карете скорой помощи по пути в больницу, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на ее близкого друга.

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Горностаева умерла 10 марта от рака легкого. Женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но не смогли спасти. Прощание пройдет во вторник, 12 марта, в подмосковном Одинцове.

Горностаева родилась в 1974 году. Она окончила операторский факультет ВГИКа. Среди ее работ - фильм «Простые вещи» с Леонидом Броневым и Сергеем Пускепалисом.

В понедельник стало известно о смерти заслуженного артиста России Олега Рябцова в возрасте 84 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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