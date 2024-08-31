СМИ: Врач Мэттью Перри признал вину по пункту обвинения в деле о смерти артиста

По данным телеканала, Чавес признал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина. Врачу может грозить до десяти лет заключения.

Мэттью Перри умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Экспертиза установила, что актер скончался в результате острого воздействия кетамина. По данным экспертов, артист проходил терапию препаратом для лечения психических расстройств более чем за неделю до смерти, однако обнаруженный у Перри кетамин попал в его организм не в результате лечения.

После экспертизы полиция и управление по борьбе с наркотиками начали расследование, в нем также участвует почтовая служба, которая устанавливает, мог ли Перри приобретать наркотики по почте.

