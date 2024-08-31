СМИ: Врач Мэттью Перри признал вину по пункту обвинения в деле о смерти артиста

Один из обвиняемых по делу смерти актера Мэттью Перри, врач Марк Чавес, признал вину по одному пункту обвинения. Об этом сообщает ABC со ссылкой на адвоката медика.

Помощница Мэттью Перри признала себя виновной в смерти актера

По данным телеканала, Чавес признал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина. Врачу может грозить до десяти лет заключения.

Мэттью Перри умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Экспертиза установила, что актер скончался в результате острого воздействия кетамина. По данным экспертов, артист проходил терапию препаратом для лечения психических расстройств более чем за неделю до смерти, однако обнаруженный у Перри кетамин попал в его организм не в результате лечения.

После экспертизы полиция и управление по борьбе с наркотиками начали расследование, в нем также участвует почтовая служба, которая устанавливает, мог ли Перри приобретать наркотики по почте.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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