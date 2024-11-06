СМИ: Владислав Ветров ушел из театра «Современник»
Актер, народный артист России Владислав Ветров покинул московский театр «Современник». Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на источник.
По данным издания, артист ушел из театра этой осенью.
«В свою очередь театр убрал про него всю информацию с сайта и снял портрет, который висел в фойе», — отметил источник.
Сам Владислав Ветров отказался обсуждать сложившуюся ситуацию, руководство «Современника» также не предоставило комментариев.
Ветров присоединился к труппе театра в 2002 году. Артист сыграл десятки ролей в спектаклях «Современника», среди которых «Три сестры», «Бесы», «Гроза», «Три товарища». С 2022 года Ветров возглавлял художественный совет театра.
Ранее актер Максим Аверин перешел из Московского академического театра сатиры в «Ленком».
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