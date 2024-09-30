«Талантливейший и органичный»: Варшавер о переходе Аверина в «Ленком»

«Никаких ролей под Максима Аверина мы пока не писали, хотя он играет уже играет в постановках “Бег” Михаила Булгакова и “Поминальная молитва” Григория Горина, рад, что мне удалось его восстановить. Аверин — человек с невероятным обаянием, он органичный и талантливейший человек и актер», — сказал Варшавер.

Отметил собеседник НСН и талант режиссера Антона Яковлева.

«Театр должен удивлять актерской игрой и великолепной режиссурой. Замечательно, что нам удалось найти такого интересного режиссера, как Антон Юрьевич Яковлев — худрука Театра Гоголя. Он ставит у нас уже второй спектакль — первым был “Последний поезд”, сейчас он ставит “Гамлета”. Вообще театр начинается не с вешалки, а с хорошего режиссера. Задача руководителя — дать режиссеру творить, а актерам — как можно больше играть. Театр — сложнейший организм, который работает для зрителя и должен учитывать его интересы», — подытожил он.

Ранее Варшавер заявил, что главная задача театра — ставить хорошие спектакли, чтобы радовать своих зрителей.

