«Талантливейший и органичный»: Варшавер о переходе Аверина в «Ленком»

Новых ролей для актера Максима Аверина пока не создавалось, однако он уже задействован в ряде постановок, сказал НСН Марк Варшавер.

Советский актер театра и кино, директор с расширенными полномочиями театра «Ленком» Марк Варшавер в разговоре с НСН рассказал о переходе актера Максима Аверина в «Ленком». Впрочем, по его словам, никаких ролей пока специально для Аверина не создавалось.

Актер Максим Аверин перейдет из Театра сатиры в «Ленком»

«Никаких ролей под Максима Аверина мы пока не писали, хотя он играет уже играет в постановках “Бег” Михаила Булгакова и “Поминальная молитва” Григория Горина, рад, что мне удалось его восстановить. Аверин — человек с невероятным обаянием, он органичный и талантливейший человек и актер», — сказал Варшавер.

Отметил собеседник НСН и талант режиссера Антона Яковлева.

«Театр должен удивлять актерской игрой и великолепной режиссурой. Замечательно, что нам удалось найти такого интересного режиссера, как Антон Юрьевич Яковлев — худрука Театра Гоголя. Он ставит у нас уже второй спектакль — первым был “Последний поезд”, сейчас он ставит “Гамлета”. Вообще театр начинается не с вешалки, а с хорошего режиссера. Задача руководителя — дать режиссеру творить, а актерам — как можно больше играть. Театр — сложнейший организм, который работает для зрителя и должен учитывать его интересы», — подытожил он.

Ранее Варшавер заявил, что главная задача театра — ставить хорошие спектакли, чтобы радовать своих зрителей.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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