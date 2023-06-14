СМИ: Валдису Пельшу провели срочную операцию на сердце
Телеведущему Валдису Пельшу провели срочную операцию по лечению от ишемической болезни сердца, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, сейчас Пельш восстанавливается после процедуры, его здоровью ничего не угрожает.
Уточняется, что при обследовании сосудов телеведущего врачи обнаружили холестериновую бляшку, которая ограничивала кровоснабжение сердечной мышцы и провоцировала стенокардию. Медработники приняли решение вмешаться, чтобы не допустить инфаркта.
Ранее Пельш опровергал слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, напоминает «ОТР».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru