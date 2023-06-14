СМИ: Валдису Пельшу провели срочную операцию на сердце

Телеведущему Валдису Пельшу провели срочную операцию по лечению от ишемической болезни сердца, сообщает Telegram-канал Mash.

Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка КВН

По данным СМИ, сейчас Пельш восстанавливается после процедуры, его здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что при обследовании сосудов телеведущего врачи обнаружили холестериновую бляшку, которая ограничивала кровоснабжение сердечной мышцы и провоцировала стенокардию. Медработники приняли решение вмешаться, чтобы не допустить инфаркта.

Ранее Пельш опровергал слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, напоминает «ОТР».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияОперацияВалдис Пельш

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