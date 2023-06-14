СМИ: Валдису Пельшу провели срочную операцию на сердце

По данным СМИ, сейчас Пельш восстанавливается после процедуры, его здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что при обследовании сосудов телеведущего врачи обнаружили холестериновую бляшку, которая ограничивала кровоснабжение сердечной мышцы и провоцировала стенокардию. Медработники приняли решение вмешаться, чтобы не допустить инфаркта.

Ранее Пельш опровергал слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, напоминает «ОТР».

