СМИ: На Бали и в Таиланде отменили концерты Руслана Белого

Белый считает, что к отмене его концертов причастны российские дипломаты. По словам стендапера, перед концертом в Паттайе организаторы запросили у него сценарий выступления и потребовали не критиковать российские власти. В дальнейших планах артиста январские выступления в пяти городах Германии.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 миллиона россиян, что больше, чем в допандемийном 2019 году. Издание «Сплетник» уточняет, что Белый после отъезда из РФ обосновался в Испании.

