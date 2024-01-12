СМИ: На Бали и в Таиланде отменили концерты Руслана Белого
В Таиланде и Индонезии отменены выступления комика Руслана Белого, признанного в России иноагентом. утверждает Telegram-канал «Baza».
Согласно расписанию на сайте артиста, его выступление на индонезийском острове Бали должно было состояться 11 января. Выступления в Таиланде, намеченные на 7 и 9 января, также не состоялись.
Белый считает, что к отмене его концертов причастны российские дипломаты. По словам стендапера, перед концертом в Паттайе организаторы запросили у него сценарий выступления и потребовали не критиковать российские власти. В дальнейших планах артиста январские выступления в пяти городах Германии.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 миллиона россиян, что больше, чем в допандемийном 2019 году. Издание «Сплетник» уточняет, что Белый после отъезда из РФ обосновался в Испании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru