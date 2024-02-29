СМИ: В России снимут ремейк сериала «Воронины»
29 февраля 202419:34
Ряд персонажей телесериала «Воронины» вновь появятся на российских телеэкранах в новом проекте — «Костя-Вера», сообщает РБК.
Как предполагается, первый сезон будет состоять и 13 эпизодов по 25 минут каждый.
Премьера сериала намечена на 2025 год. Режиссером назначен Артур Румынский, снимавший сериалы «Мама будет против», «Анна-детективъ», а также работавший над «Ворониными».
Ранее Никита Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru