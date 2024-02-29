СМИ: В России снимут ремейк сериала «Воронины»

Как предполагается, первый сезон будет состоять и 13 эпизодов по 25 минут каждый.

Премьера сериала намечена на 2025 год. Режиссером назначен Артур Румынский, снимавший сериалы «Мама будет против», «Анна-детективъ», а также работавший над «Ворониными».

Ранее Никита Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

