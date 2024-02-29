СМИ: В России снимут ремейк сериала «Воронины»

Ряд персонажей телесериала «Воронины» вновь появятся на российских телеэкранах в новом проекте — «Костя-Вера», сообщает РБК.

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Как предполагается, первый сезон будет состоять и 13 эпизодов по 25 минут каждый.

Премьера сериала намечена на 2025 год. Режиссером назначен Артур Румынский, снимавший сериалы «Мама будет против», «Анна-детективъ», а также работавший над «Ворониными».

Ранее Никита Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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