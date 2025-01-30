В Турции снимут ремейк российского сериала «Почка»

В Турции кинокомпания Tumtrak Film объявила о начале работы над производством нового многосерийного проекта, который станет ремейком российского сериала «Почка», сообщает портал Intermedia.

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Уже известно, что главную роль в нём исполнит Ханде Эрчел.

Как отметили в Tumtrak Film, все персонажи и основные сюжетные линии российского аналога будут сохранены с учетом турецкой специфики. Первые эпизоды турецкой «Почки» выйдут уже в конце 2025 года.

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ФОТО: Kion
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