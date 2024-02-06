СМИ: В России прогнозируют рост цен на билеты в кино
Средний чек в российских кинотеатрах в январе вырос на 11%, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на статистику Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Так, средняя стоимость билетов в кинотеатры в России в январе 2024 года обновила рекорд и достигла 383,3 рублей. Ранее средние цены на билеты в кино обычно варьировались от 240 до 270 рублей и редко превышали 300 рублей, отмечает издание.
По словам независимого финансового консультанта, эксперта по экономике и финансам Виталия Калугина, к концу года цены могут повыситься еще на 10-15%, что вполне оправданно.
Ранее стало известно, что кассовые сборы картины Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в российском прокате достигли миллиарда рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru