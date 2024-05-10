СМИ: В России начали доследственную проверку из-за романа Сорокина «Наследие»

Доследственная проверка начата из-за романа писателя Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

АСТ подтвердило приостановку продаж «Наследия» Сорокина

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, меры связаны с описанием постельных сцен с участием несовершеннолетних в романе.

В апреле издательская группа «Эксмо-АСТ» заявила о приостановке продаж ряда произведений, содержащих запрещенную к распространению пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений либо предпочтений, смены пола. Ограничения коснулись в том числе «Наследия» Сорокина, напоминает Ura.ru.

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Фото: arh.sledcom.ru
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