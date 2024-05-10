СМИ: В России начали доследственную проверку из-за романа Сорокина «Наследие»
Доследственная проверка начата из-за романа писателя Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», — отметил собеседник агентства.
По предварительным данным, меры связаны с описанием постельных сцен с участием несовершеннолетних в романе.
В апреле издательская группа «Эксмо-АСТ» заявила о приостановке продаж ряда произведений, содержащих запрещенную к распространению пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений либо предпочтений, смены пола. Ограничения коснулись в том числе «Наследия» Сорокина, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru