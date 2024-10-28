СМИ: В России экранизируют роман Владимира Обручева «Плутония»
Компании «Централ Партнершип» и Zoom Production намерены экранизировать роман Владимира Обручева «Плутония». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
Действие в книге Обручева происходит в начале ХХ века. Группа российских путешественников открывает в северных областях остров. На нём имеется пробитое метеоритом в земной коре отверстие, за которым скрывается подземный мир, населённый доисторическими существами.
По данным Telegram-канала, сценарий к новому фильму напишут Андрей Золотарев («Притяжение», трилогия «Лёд») и Анатолий Шульев («Дар», «Из первых уст»). Кто войдёт в актёрский состав пока неизвестно. Премьера фильма ожидается в конце 2026 года.
Ранее книжный сервис «Литрес» провёл опрос и выяснил, что сериалы «Гарри Поттер» и «Преступление и наказание» являются самыми ожидаемыми экранизациями в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru