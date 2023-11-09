СМИ: в мультсериале «Симпсоны» Гомер перестанет душить Барта

Изъять, повторяющуюся на протяжении около 35 лет, шутку было решено создателями сериала в воспитательных целях, что сразу же было поддержано американской организацией «Предотвращение насилия над детьми в Америке».

«Это позволит показать миллионам зрителей ответственные способы воспитания детей», - отметила глава общественной организации доктор Мелисса Меррик.

Она добавила, что без сцен удушения будет еще больше любить сериал.

Многие фанаты «Симпсонов» напротив выступили категорически против изъятия шутки, которая была неотъемлемой частью произведения на протяжении десятилетий.

Ранее в США нашли в «Симпсонах» предсказание войны в Косово, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

