СМИ: В Москве экстренно госпитализировали режиссера Светлану Дружинину

В Москве была экстренно госпитализирована советская и российская актриса, режиссер Светлана Дружинина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Артистке 89 лет. По данным источника, она попала в больницу из-за острого бронхита, который развился у нее на фоне рака легких.

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Отмечается, что медики госпитализировали Дружинину в состоянии средней тяжести. Известно, что актриса страдала от одышки, влажного кашля, повышенной температуры и общей слабости.

Светлана Дружинина — актриса, наиболее известная по роли Анфисы в фильме «Девчата», а также как режиссер и сценарист многосерийного советского фильма «Гардемарины, вперед!».


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Фото: Соцсети/sdruzhinina_official
ТЕГИ:ПроисшествияГоспитализацияРежиссерАктрисаБолезнь

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