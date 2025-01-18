СМИ: В Москве экстренно госпитализировали режиссера Светлану Дружинину
В Москве была экстренно госпитализирована советская и российская актриса, режиссер Светлана Дружинина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Артистке 89 лет. По данным источника, она попала в больницу из-за острого бронхита, который развился у нее на фоне рака легких.
Отмечается, что медики госпитализировали Дружинину в состоянии средней тяжести. Известно, что актриса страдала от одышки, влажного кашля, повышенной температуры и общей слабости.
Светлана Дружинина — актриса, наиболее известная по роли Анфисы в фильме «Девчата», а также как режиссер и сценарист многосерийного советского фильма «Гардемарины, вперед!».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru