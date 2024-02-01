СМИ: В Дубае намерены отменить концерт «Би-2» по просьбе российских дипломатов
Российские дипломаты обсуждают с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отмену концерта группы «Би-2» в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источника СМИ, музыкантам могут не выдать разрешение на проведение выступления, запланированного на 17 февраля. Также возможна и отмена концерта. Поводом для этого послужила антироссийская позиция участников группы.
В будущем власти ОАЭ могут более тщательно проверять артистов из России.
Ранее сообщалось, что штраф и запрет выступлений на территории страны грозит рэперу Оксимирону. По данным СМИ, местные госорганы начали проверку артиста на предмет разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний.
В ноябре 2023 года на территории ОАЭ также запретили выступления и публичные мероприятия с участием российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Власти страны внесли артиста в черный список после его интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он описывает способы, как обходить законы и ограничения ОАЭ, напоминает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Дубае намерены отменить концерт «Би-2» по просьбе российских дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru