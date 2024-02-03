СМИ: В деле Блиновской появилась новая фигурантка
В деле блогера Елены Блиновской появился еще один фигурант, пишет Telegram-канал Mash.
По версии следствия, с переводом и обналичиванием средств в обход уплаты налогов Блиновской помогала Адиля Суфьянова, обеспечившая ей доступ к электронным ключам от системы «Клиент-Банк». Так, около трех лет блогерша через ООО «Ярославна» могла совершать любые транзакции, избегая уплаты налогов.
Следствие будет выяснять, сколько бухгалтеров имели доступ к ключам и сколько денег было в обороте по этой схеме.
Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, но женщина нарушила его условия, из-за чего была отправлена в СИЗО, где и находится в настоящее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru