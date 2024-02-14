СМИ: В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой

В Киргизии отменили концерт Веры Брежневой, назначенный на 18 февраля. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники.

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По данным издания, ситуация произошла по техническим причинам. Уточняется, что зрители смогут вернуть деньги на билеты.

Это не первый случай отмены зарубежных концертов исполнительницы. Летом 2023 года не состоялись выступления в Португалии и Испании. Сама Брежнева объяснила это некими «обстоятельствами».

Ранее в Киргизии были отменены концерты ряда артистов. Среди них Моргенштерн (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов), «Би-2» и Диана Арбенина, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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