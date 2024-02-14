СМИ: В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой
В Киргизии отменили концерт Веры Брежневой, назначенный на 18 февраля. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники.
По данным издания, ситуация произошла по техническим причинам. Уточняется, что зрители смогут вернуть деньги на билеты.
Это не первый случай отмены зарубежных концертов исполнительницы. Летом 2023 года не состоялись выступления в Португалии и Испании. Сама Брежнева объяснила это некими «обстоятельствами».
Ранее в Киргизии были отменены концерты ряда артистов. Среди них Моргенштерн (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов), «Би-2» и Диана Арбенина, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru