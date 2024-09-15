СМИ: в аэропорту Пулково задержали актера Евгения Ткачука

Во время досмотра в петербургском аэропорту Пулково у актера Евгения Ткачука нашли сверток с неизвестным веществом, сообщило издание 76.ru.

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Актера отпустили после составления административного протокола сотрудниками полиции. Вещество изъяли и направили на экспертизу.

Сотрудники воздушной гавани подтвердили задержание артиста.

Ткачук является художественным руководителем конно-драматического театра «ВелесО». Актер участвовал в 77 проектах. В 2024 году его удостоили премии «Золотой орел», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:АктерыСанкт-ПетербургПулково

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