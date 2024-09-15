СМИ: в аэропорту Пулково задержали актера Евгения Ткачука
15 сентября 202415:36
Во время досмотра в петербургском аэропорту Пулково у актера Евгения Ткачука нашли сверток с неизвестным веществом, сообщило издание 76.ru.
Актера отпустили после составления административного протокола сотрудниками полиции. Вещество изъяли и направили на экспертизу.
Сотрудники воздушной гавани подтвердили задержание артиста.
Ткачук является художественным руководителем конно-драматического театра «ВелесО». Актер участвовал в 77 проектах. В 2024 году его удостоили премии «Золотой орел», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru