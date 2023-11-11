СМИ: Юрия Дудя проверяют по уголовной статье о дискредитации армии

Поводом стало «обращение общественника» после выхода интервью Вики и Вадима Цыгановых на YouTube-канале журналиста. Беседа касалась в том числе специальной военной операции на Украине. Сам Дудь в прошлом высказывался против нее.



У Дудя свыше 10 млн подписчиков на YouTube. Примерно столько же за последние две недели посмотрели его интервью с Цыгановыми.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить уехавших из России звёзд на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

