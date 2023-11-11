СМИ: Юрия Дудя проверяют по уголовной статье о дискредитации армии
Блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) проверяют по уголовной статье о дискредитации армии, сообщает ТАСС.
Поводом стало «обращение общественника» после выхода интервью Вики и Вадима Цыгановых на YouTube-канале журналиста. Беседа касалась в том числе специальной военной операции на Украине. Сам Дудь в прошлом высказывался против нее.
У Дудя свыше 10 млн подписчиков на YouTube. Примерно столько же за последние две недели посмотрели его интервью с Цыгановыми.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить уехавших из России звёзд на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru