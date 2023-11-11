СМИ: Юрия Дудя проверяют по уголовной статье о дискредитации армии

Блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) проверяют по уголовной статье о дискредитации армии, сообщает ТАСС.

Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России

Поводом стало «обращение общественника» после выхода интервью Вики и Вадима Цыгановых на YouTube-канале журналиста. Беседа касалась в том числе специальной военной операции на Украине. Сам Дудь в прошлом высказывался против нее.

У Дудя свыше 10 млн подписчиков на YouTube. Примерно столько же за последние две недели посмотрели его интервью с Цыгановыми.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить уехавших из России звёзд на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГенпрокуратураУголовное ДелоЮрий Дудь

Горячие новости

Все новости

партнеры