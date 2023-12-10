СМИ: Юрию Антонову было трудно петь стоя во время выступления на шоу «Дуэты»

Поклонники заметили, что Антонову было трудно стоять, поэтому свою песню «Зеркало» он решил исполнить сидя на стуле. После этого 78-летний композитор вновь встал на ноги, но опирался на певицу Алсу.

В 2021 году стало известно, что Антонов перенес операцию по замене сустава в ноге в частной клинике в Австрии.

По данным СМИ, Антонов продолжил реабилитацию в России, передает «Радиоточка НСН».

