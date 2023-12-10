СМИ: Юрию Антонову было трудно петь стоя во время выступления на шоу «Дуэты»
Композитор и певец Юрий Антонов с трудом стоял на ногах во время выступления в третьем сезоне вокального шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Поклонники заметили, что Антонову было трудно стоять, поэтому свою песню «Зеркало» он решил исполнить сидя на стуле. После этого 78-летний композитор вновь встал на ноги, но опирался на певицу Алсу.
В 2021 году стало известно, что Антонов перенес операцию по замене сустава в ноге в частной клинике в Австрии.
По данным СМИ, Антонов продолжил реабилитацию в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru