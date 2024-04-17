СМИ: Юрий Куклачёв остаётся пока в реанимации

По его словам, в ближайшее время врачи созовут консилиум по поводу состояния художественного руководителя Театра кошек.

На нём специалисты определят продолжит ли Куклачёв находится в реанимации или же его следует перевести в обычную палату. Сын артиста отметил, что он уже сейчас рвётся выступать.

Ранее глава Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что у Юрия Куклачева, предварительно, произошел инфаркт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

