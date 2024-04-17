СМИ: Юрий Куклачёв остаётся пока в реанимации
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв по-прежнему находится в реанимации, но его состояние понемногу улучшается, рассказал его сын Дмитрий, сообщает RT.
По его словам, в ближайшее время врачи созовут консилиум по поводу состояния художественного руководителя Театра кошек.
На нём специалисты определят продолжит ли Куклачёв находится в реанимации или же его следует перевести в обычную палату. Сын артиста отметил, что он уже сейчас рвётся выступать.
Ранее глава Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что у Юрия Куклачева, предварительно, произошел инфаркт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru