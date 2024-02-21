В Госдуме предложили запретить иноагентам пользоваться соцсетями

В Госдуме обсуждают предложение запретить иностранным агентам пользоваться социальными сетями, сообщил РИА Новости депутат Андей Альшевских.

Музыкант Майданов: Нужно принять закон о лишении иноагентов доступа к соцсетям

«Необходимость в этом есть, подготовить законопроект, чтобы иноагентам запретить пользоваться вообще соцсетями»,- заявил парламентарий.

По словам депутата, запрет можно распространить и на российские, и на зарубежные социальные сети. Необходимо свести к нулю всю активность иноагентов, направленную на подрыв ситуации в РФ, сказал Альшевских.

Госдума 20 февраля приняла в первом чтении законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СоцсетиИноагентыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры