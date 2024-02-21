В Госдуме предложили запретить иноагентам пользоваться соцсетями
В Госдуме обсуждают предложение запретить иностранным агентам пользоваться социальными сетями, сообщил РИА Новости депутат Андей Альшевских.
«Необходимость в этом есть, подготовить законопроект, чтобы иноагентам запретить пользоваться вообще соцсетями»,- заявил парламентарий.
По словам депутата, запрет можно распространить и на российские, и на зарубежные социальные сети. Необходимо свести к нулю всю активность иноагентов, направленную на подрыв ситуации в РФ, сказал Альшевских.
Госдума 20 февраля приняла в первом чтении законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru