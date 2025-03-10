Умерла актриса Татьяна Говорова
На 84-ом году жизни скончалась жена актера Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова, об этом сообщила пресс-служба театра Ермоловой в социальной сети «Вконтакте».
Театр выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Там уточнили, что Говорова проработала в театре с 1961 года.
По данным Telegram-канала SHOT, женщина умерла накануне в 19:00, в машине скорой помощи. Причиной смерти является острая сердечная недостаточность.
Актриса получила известность после ролей в сериале «Убойная сила» и в фильме «В августе 44-го», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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