Умерла актриса Татьяна Говорова

На 84-ом году жизни скончалась жена актера Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова, об этом сообщила пресс-служба театра Ермоловой в социальной сети «Вконтакте».

Театр выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Там уточнили, что Говорова проработала в театре с 1961 года.

По данным Telegram-канала SHOT, женщина умерла накануне в 19:00, в машине скорой помощи. Причиной смерти является острая сердечная недостаточность.