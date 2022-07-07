Умер актер, сыгравший Сонни в фильме «Крестный отец»
7 июля 202220:59
Умер актер Джеймс Каан, известный по роли Сонни в фильме «Крестный отец». Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным актера, о смерти актера сообщила его семья. Она попросила также проявить «уважение к частной жизни в этот сложный период».
Актеру было 82 года.
Каан родился в 1940 году в Нью-Йорке. Широкую известность актеру принесла роль Сантино «Сонни» Корлеоне в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru