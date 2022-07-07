Умер актер, сыгравший Сонни в фильме «Крестный отец»

Умер актер Джеймс Каан, известный по роли Сонни в фильме «Крестный отец». Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным актера, о смерти актера сообщила его семья. Она попросила также проявить «уважение к частной жизни в этот сложный период».

Актеру было 82 года.

Каан родился в 1940 году в Нью-Йорке. Широкую известность актеру принесла роль Сантино «Сонни» Корлеоне в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец».