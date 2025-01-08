Умер заслуженный работник культуры РФ Владимир Круглов

По данным канала, 8 января Круглова, несмотря на выходной, вызвали на работу в театр. Однако мужчина даже не успел дойти до кабинета - схватился за сердце и потерял сознание. Вызванная бригада скорой помощи спасти художника не смогла.

Смерть художника-постановщика подтвердил директор театра Кирилл Крок.

Сообщается, что в театре Вахтангова Круглов заведовал бутафорско-декоративным цехом. В качестве художника-постановщика он участвовал в выпуске таких спектаклей, как «Вечер шутов» (2017), «Дневник Анны Франк» (2019), «Сказки старого Арбата» (2021).

Ранее на 70 году жизни скончался актер Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

