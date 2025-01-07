Умер оператор «Гарри Поттера» Роджер Пратт
Английский кинооператор Роджер Пратт ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом пишет Hollywood Reporter.
По данным издания, Пратт скончался в конце декабря. Причины смерти не уточняются.
О смерти кинематографиста также сообщило Британское общество кинооператоров (BSC). В объединении напомнили, что Пратт прекратил работу из-за болезни Альцгеймера, проявившейся у него в молодом возрасте.
Роджер Пратт родился в Лестере в 1947 году, кинематографист учился в Лондонской киношколе, дебютировал как оператор-постановщик в фильме Роджера Кристиана «Отправитель» 1982 года. Позже кинематографист работал над многими лентами, в том числе «Бэтмен» Тима Бертона, «Троя» Вольфганга Петерсена, «Гарри Поттер и тайная комната» Криса Коламбуса, «Гарри Поттер и Кубок огня» Майка Ньюэлла.
Ранее стало известно о смерти актера из фильма «Эйс Вентура» Джона Каподиса, напоминает RT.
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