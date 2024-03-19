СМИ: Умер замдиректора «Имперского Русского Балета» Витаутас Таранда

По данным СМИ, причиной смерти артиста назвали острую сердечную недостаточность. Отмечается, что в последнее время Таранда якобы часто выпивал, почти не передвигался без помощи и не выходил из своей московской квартиры.

«Рядом с телом мужчины его супруга нашла записку, в которой он просил никого не винить», — пишет Mash.

Витаутас Таранда родился в 1965 году, окончил Московское Хореографическое училище, в 1983-1994 годах работал как танцовщик в Большом театре. Позже он получил образование педагога-хореографа в Государственном Институте Театрального Искусства. Родной брат артиста — гендиректор «Имперского Русского Балета», хореограф Гедиминас Таранда.

Ранее в Москве на 90-м году жизни умерла руководитель Московского театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина, напоминает телеканал «360».

