Умер известный французский режиссер Бертран Блие
В возрасте 85 лет умер известный французский режиссер, сценарист, актер и писатель Бертран Блие, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на близких деятеля кино.
Режиссерский дебют Блие состоялся в 1963 году, когда он представил документальный фильм «Гитлер? Такого не знаю».
В 1978 году вышла романтическая комедия режиссера «Приготовьте ваши носовые платки фильм», главную роль в которой исполнил актер Жерар Депардье.
В 1979 году эта картина получила премию «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке. Также была номинирована на премию «Золотой глобус», как лучший зарубежный фильм, передает «Радиоточка НСН».
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