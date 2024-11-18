СМИ: Умер известный российский художник Чесноков-Ладыженский
Известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, тело художника, который с 2019 года боролся с онкологией, было найдено в его квартире на Октябрьской улице. Предполагается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Он являлся профессором Гуманитарно-прикладного института. Его картины находятся в собраниях Третьяковки, а также в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.
Ранее в Великобритании в возрасте 52 лет скончался журналист и ресторатор Алексей Зимин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru