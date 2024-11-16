СМИ: Умер превративший New Yorker в мирового гиганта моды миллиардер Фридрих Кнапп
16 ноября 202421:35
В возрасте 73 лет скончася миллиардер Фридрих Кнапп, стоящий во главе магазинов New Yorker. Об этом сообщает газета Braunschweiger Zeitung со ссылкой на заявление компании.
Как отмечает издание, при Кнаппе сеть магазинов New Yorker расширилась до мирового масштаба.
В последние месяцы миллиардер боролся с болезнью и не участвовал в деятельности компании. Уточняется, что он умер 15 ноября.
По данным Forbes состояние Кнаппа составляет в $4,6 млрд, он занимал 735 место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии издания, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru