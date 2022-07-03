СМИ: Умер бывший солист и худрук Большого театра Юрий Григорьев
Бывший художественный руководитель, оперный певец Юрий Григорьев умер в возрасте 82 в Москве. Об этом 3 июля сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Народный артист РСФСР Юрий Григорьев был солистом Большого театра на протяжении 22 лет, три года - с 1999 по 2001 год – занимал пост худрука главного театра России. Прославился как оперный исполнитель, теоретик искусства, доктор искусствоведения и преподаватель.
Наиболее известными работами солиста Большого театра стали партии князя Игоря в опере «Князь Игорь», Грязного в «Царской невесте», графа Альмавива в «Свадьбе Фигаро», Риголетто в «Риголетто», Амонасро в «Аиде» и других произведениях, отмечает издание.
Артист родился 6 августа 1939 года в Днепропетровске. Учился во Львовской государственной консерватории имени Н.В. Лысенко, позднее - в Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Преподавая в Московской государственной консерватории имени П. Чайковского, воспитал солистов Большого театра Игоря Морозова, Николая Казанского, Екатерину Морозову, Николая Семенова и других.
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