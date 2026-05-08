Книги о Фридрихе и Ван Гоге стали самыми популярными биографиями художников у россиян
За последний год интерес к биографиям художников у россиян вырос на 76%, при этом наибольшей популярностью пользовалась книга Флориана Иллиеса «Магия тишины. Путешествие Каспара Давида Фридриха сквозь время». Об этом говорится в исследовании сервиса «Кион Строки», представленного ко дню рождения Сальвадора Дали.
В число лидеров рейтинга также вошла книга «Исаак Левитан» Сергея Глаголя и Игоря Грабаря, посвященная мастеру русского пейзажа. В топ-5 вошла биография «Врубель» Степана Яремича, книга «Поль Сезанн, его неизданные письма и воспоминания о нем» Эмиля Бернара и издание «Ван Гог в поисках себя: вдохновение и откровения» Стивена Найфи, посвященная внутреннему миру художника.
Согласно исследованию, 65% читателей подобной литературы – женщины. Чаще всего их интересует не только история искусства, но и подробности жизни художников, включая их письма и личные воспоминания.
Ранее сообщалось, что среди биографий музыкантов наибольшей популярностью у россиян пользуется книга Владимира Новикова «Высоцкий», напоминает «Радиоточка НСН».
