СМИ: Умер актер, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Умер актер Майкл Гэмбон, который сыграл волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, пишет британское агентство PA.

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Актеру было 82 года. В сообщении, распространенном его семьей, говорится, что Гэмбон умер в больнице из-за воспалении легких. Супруга Анна и сыр Фергюс были рядом с актером до самого конца.

Известно, что Дамблдора играли два актера. В первых двух фильмах эту роль исполнял Ричард Харрис. Его не стало в 2002 году в возрасте 72 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Каро Премьер
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