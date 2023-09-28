СМИ: Умер актер, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Актеру было 82 года. В сообщении, распространенном его семьей, говорится, что Гэмбон умер в больнице из-за воспалении легких. Супруга Анна и сыр Фергюс были рядом с актером до самого конца.



Известно, что Дамблдора играли два актера. В первых двух фильмах эту роль исполнял Ричард Харрис. Его не стало в 2002 году в возрасте 72 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

