Песков заявил, что ничего не знает о Виталии Наливкине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическая сатира в России не преследуется, сообщает ТАСС.

По его словам, создателям различных сатирических проектов следует помнить об ответственности за оскорбление и унижение представителей власти.

«Если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений... то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за политическую сатиру», - подчеркнул представитель Кремля.

На просьбу прокомментировать наказание для актёров из сатирического ролика про вымышленного уссурийского политика Виталия Наливкина Песков ответил, что ничего не знает об этом проекте. При этом он добавил, что ему не совсем понятна причина, так как в российских сериалах актёры «тоже целыми днями в форме ходят».

Ранее актрису из сатирического проекта о политике Наливкине, которая сыграла роль «официального представителя МВД Уссурийского района», оштрафовали и арестовали на 10 суток. Женщину обвинили в незаконном ношении формы сотрудника полиции.

