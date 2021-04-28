СМИ: Юлия Пересильд прошла кастинг для съемок фильма в космосе

Ожидается, что имена актрисы и ее дублерши станут известны 13 мая.

Съемки картины стартуют в октябре на Международной космической станции (МКС). Актриса и режиссер проведут в космосе 12 дней, а затем вернутся на Землю на корабле «Союз МС».

Ранeе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что режиссер фильмов «Текст» и «Холоп» Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС.

Конкурс для женщин, победительница которого сыграет главную роль в фильме «Вызов», был объявлен «Первым каналом» и госкорпорацией «Роскосмос» 3 ноября прошлого года. В нем приняли участие около 3 тысяч женщин.