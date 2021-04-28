СМИ: Юлия Пересильд прошла кастинг для съемок фильма в космосе

Актриса Юлия Пересильд вошла в шорт-лист кастинга художественного фильма «Вызов», съемки которого пройдут в космосе. Об этом сообщает spacenews.com со ссылкой на источники.

По данным издания, в короткий список претенденток вошли четыре женщины в возрасте от 27 до 36 лет: актрисы Софья Аржаковская, Алена Мордовина, Юлия Пересильд и пилот Галина Каирова.

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Ожидается, что имена актрисы и ее дублерши станут известны 13 мая.

Съемки картины стартуют в октябре на Международной космической станции (МКС). Актриса и режиссер проведут в космосе 12 дней, а затем вернутся на Землю на корабле «Союз МС».

Ранeе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что режиссер фильмов «Текст» и «Холоп» Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС.

Конкурс для женщин, победительница которого сыграет главную роль в фильме «Вызов», был объявлен «Первым каналом» и госкорпорацией «Роскосмос» 3 ноября прошлого года. В нем приняли участие около 3 тысяч женщин.

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ФОТО: РИА Новости/Василий Батанов
ТЕГИ:КосмосКино
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