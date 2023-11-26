СМИ: уехавший в Испанию актер Трескунов ищет роли в России
Перебравшийся в Испанию актер сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов ищет возможность сняться в России, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации издания, российские актерские агентства предлагают 24-летнего Трескунова на роли. За пределами РФ заказов у артиста почти нет.
Отмечается, что за границей актеру удалось принять участие лишь в съемке короткометражки режиссера Кирилла Серебренникова в Литве.
В России Трескунов снялся в 50 фильмах и сериалах. После начала спецоперации на Украине он уехал в Израиль и начал вести соцсети на английском языке, отмечает «Радиоточка НСН».
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