СМИ: уехавший в Испанию актер Трескунов ищет роли в России

Перебравшийся в Испанию актер сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов ищет возможность сняться в России, пишет Telegram-канал SHOT.

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По информации издания, российские актерские агентства предлагают 24-летнего Трескунова на роли. За пределами РФ заказов у артиста почти нет.

Отмечается, что за границей актеру удалось принять участие лишь в съемке короткометражки режиссера Кирилла Серебренникова в Литве.

В России Трескунов снялся в 50 фильмах и сериалах. После начала спецоперации на Украине он уехал в Израиль и начал вести соцсети на английском языке, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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