СМИ: У телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти
18 января 202521:55
Народного артиста РФ Юрия Николаева перевели из больницы в реабилитационный центр, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, у 76-летнего ведущего наблюдаются провалы в памяти.
Врачам предстоит заново научить артиста самостоятельно передвигаться после операции на бедре.
Ранее Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом и отметил, что «упал на ровном месте», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: У телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru