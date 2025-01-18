СМИ: У телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти

Народного артиста РФ Юрия Николаева перевели из больницы в реабилитационный центр, передает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, у 76-летнего ведущего наблюдаются провалы в памяти.

Врачам предстоит заново научить артиста самостоятельно передвигаться после операции на бедре.

Ранее Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом и отметил, что «упал на ровном месте», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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