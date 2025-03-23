Директор Жилина подтвердила госпитализацию дирижера
Виртуозного пианиста, дирижера, народного артиста России Сергея Жилина прооперировали, сообщила РИА Новости директор музыканта.
Она отметила, что дирижер «чувствует себя неплохо» и что «все не так страшно, как пишут».
Сейчас музыкант уже находится в палате на терапии.
Телеведущая Яна Чурикова обратилась к представителям СМИ с просьбой проявить деликатность и не беспокоить коллектив «Фонограф» и лично маэстро расспросами о здоровье руководителя.
Ранее в Telegram-каналах писали, что Жилина госпитализировали в связи с болью в животе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru