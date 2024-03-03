Звезда «Великолепного века» Озчивит призвал РФ и Турцию снять совместный сериал

Сыгравший в сериалах «Великолепный век» и «Королек - птичка певчая» турецкий актер Бурак Озчивит считает, что России и Турции нужно создать совместный сериал. Слова артиста приводит РЕН ТВ.

Звезду сериала «Великолепный век» встретили в Москве «Смуглянкой» и караваем

Озчивит убежден, что после первого совместного сериала страны начнут активно работать и над другими проектами в кинематографе. По его мнению, искусство поможет развитию добрососедских отношений Москвы и Анкары.

Актер прилетел в Россию 20 февраля. Он провел концерт и встретился с поклонниками в Москве.

По данным РБК, в России готовятся снять ремейк сериала «Воронины». Первый сезон выйдет в 2025 году и будет состоять из 13 эпизодов по 25 минут каждый, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: предоставлено организаторами
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