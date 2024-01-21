СМИ: тур Орбакайте по России оказался под угрозой срыва
Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по России может не состояться, пишет газета «Комсомольская правда».
Издание напомнило, что последний год артистка проживала в США и практически не посещала Россию. При этом певица не озвучивала свою политическую позицию публично.
Газета отметила, что гастрольный тур Орбакайте по России оказался под угрозой срыва. Журналисты напомнили о недавней отмене концерта в Улан-Удэ после обращений общественников.
Не исключено, что выступление исполнительницы в Санкт-Петербурге 3 марта также могут отменить, пишет «КП».
Ранее Орбакайте заявила, что вернулась в Россию, чтобы посетить фестиваль «Песня года», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru