СМИ: тур Орбакайте по России оказался под угрозой срыва

Издание напомнило, что последний год артистка проживала в США и практически не посещала Россию. При этом певица не озвучивала свою политическую позицию публично.

Газета отметила, что гастрольный тур Орбакайте по России оказался под угрозой срыва. Журналисты напомнили о недавней отмене концерта в Улан-Удэ после обращений общественников.

Не исключено, что выступление исполнительницы в Санкт-Петербурге 3 марта также могут отменить, пишет «КП».

Ранее Орбакайте заявила, что вернулась в Россию, чтобы посетить фестиваль «Песня года», напоминает «Радиоточка НСН».

