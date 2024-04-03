СМИ: церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2025 году пройдет 5 января
3 апреля 202419:09
Американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы «Золотой глобус» с 1944 года, пройдет в 82-й раз 5 января 2025 года, сообщает «The Hollywood Reporter».
Номинации будут объявлены 9 декабря, а заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 1 августа 2024 года.
Транслировать шоу впервые будет телеканал CBS, а также стриминговый сервис Paramount+.
Ранее «Оппенгеймер» и «Мальчик и птица» получили премию «Золотой глобус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2025 году пройдет 5 января
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru