СМИ: церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2025 году пройдет 5 января

Номинации будут объявлены 9 декабря, а заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 1 августа 2024 года.

Транслировать шоу впервые будет телеканал CBS, а также стриминговый сервис Paramount+.

Ранее «Оппенгеймер» и «Мальчик и птица» получили премию «Золотой глобус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

