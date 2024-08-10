СМИ: Трэвис Скотт вторые сутки остается под стражей после драки в Париже

Американский Трэвис Скотт вторые сутки остается под стражей в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на прокуратуру столицы Франции.

Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг продуктов в багаже

Артиста задержали за драку с его телохранителем в отеле George V. Уточняется, что рэпер мог находиться в неадекватном состоянии.

По данным издания, представители Скотта поддерживают связь с местной властью для скорейшего разрешения ситуации.

Ранее сообщалось, что американский певец и актёр Джастин Тимберлейк был задержан в Нью-Йорке за вождение автомобиля в нетрезвом виде, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ПарижЗадержаниеМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры