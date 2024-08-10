СМИ: Трэвис Скотт вторые сутки остается под стражей после драки в Париже
10 августа 202418:25
Американский Трэвис Скотт вторые сутки остается под стражей в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на прокуратуру столицы Франции.
Артиста задержали за драку с его телохранителем в отеле George V. Уточняется, что рэпер мог находиться в неадекватном состоянии.
По данным издания, представители Скотта поддерживают связь с местной властью для скорейшего разрешения ситуации.
Ранее сообщалось, что американский певец и актёр Джастин Тимберлейк был задержан в Нью-Йорке за вождение автомобиля в нетрезвом виде, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru