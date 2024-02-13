СМИ: Том Круз объявил об отношениях с бывшей моделью из России
Актер Том Круз объявил об отношениях с бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что 61-летний артист и 36-летняя дочь бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова «встречаются теперь официально».
«В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель», — пишет Daily Mail.
При этом пара не фотографируется вместе, желая сохранить конфиденциальность.
Впервые Круза и Хайрову заметили вместе в декабре, напоминает телеканал «360». При этом Ринат Хайров опровергал сообщения о романе своей дочери с голливудской звездой. Экс-парламентарий заявлял, что это «чушь полная», пишет Ura.ru.
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