СМИ: Том Круз объявил об отношениях с бывшей моделью из России

Актер Том Круз объявил об отношениях с бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что 61-летний артист и 36-летняя дочь бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова «встречаются теперь официально».

«В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель», — пишет Daily Mail.

При этом пара не фотографируется вместе, желая сохранить конфиденциальность.

Впервые Круза и Хайрову заметили вместе в декабре, напоминает телеканал «360». При этом Ринат Хайров опровергал сообщения о романе своей дочери с голливудской звездой. Экс-парламентарий заявлял, что это «чушь полная», пишет Ura.ru.

