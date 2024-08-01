Песков: Не думаю, что Путин смотрел открытие Олимпиады в Париже
Российский лидер Владимир Путин вряд ли смотрел открытие Олимпийских игр в Париже. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, если глава государства не видел церемонию, то это к лучшему.
«Не думаю… Да и слава богу», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Он добавил, что церемонию открытия можно было бы назвать хорошей, если бы не заложенные сценаристами «ужасающие эксцессы».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внук убедил его не посещать церемонию открытия Олимпиады в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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