СМИ: Том Холланд и Зендея поженятся в 2025 году
4 декабря 202417:32
Британский актер Том Холланд и американская актриса Зендея приняли решение пожениться в 2025 году, сообщает Life & Style.
Точной даты бракосочетания пока нет, но как отмечает издание, пара фактически живет как муж и жена. Кроме того, они продолжают сниматься вместе сразу в нескольких проектах.
Роман Холланда и Зендеи начался в 2021 году и завершится свадьбой.
Ранее Зендея завоевала «Эмми» за сериал «Эйфория», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ефимов: Социальные и деловые объекты построят в промзоне «Воронцово» на юге Москвы
- Ефимов: Москва выделила более 116 гектаров земли для ИЖС с 2020 года
- Минобороны ФРГ не подтвердило обстрел вертолета российским судном
- СМИ: Том Холланд и Зендея поженятся в 2025 году
- Ефимов: Частные медицинские и образовательные учреждения экономят с поддержкой Москвы
- Путин обновил состав президентского Совета по правам человека
- Ефимов: Инвестор сможет открыть частный детский сад в Москве по льготной программе
- Ефимов: Москва заключила шесть договоров о КРТ с правообладателями в 2024 году
- Рябков заявил о готовности России рассмотреть инициативы Трампа по Украине
- Владимир Ефимов рассказал о расселении 90 домов в ЮЗАО по реновации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru