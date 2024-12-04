СМИ: Том Холланд и Зендея поженятся в 2025 году

Британский актер Том Холланд и американская актриса Зендея приняли решение пожениться в 2025 году, сообщает Life & Style.

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Точной даты бракосочетания пока нет, но как отмечает издание, пара фактически живет как муж и жена. Кроме того, они продолжают сниматься вместе сразу в нескольких проектах.

Роман Холланда и Зендеи начался в 2021 году и завершится свадьбой.

Ранее Зендея завоевала «Эмми» за сериал «Эйфория», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM
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