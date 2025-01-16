СМИ: Тимоти Шаламе оштрафовали за парковку велосипеда на премьере фильма
Американского актера Тимоти Шаламе оштрафовали на 65 фунтов стерлингов за неправильную парковку велосипеда на премьере фильма «Совершенный незнакомец» в Лондоне, сообщает издание The Guardian.
Как уточнил Шаламе, в день премьеры он взял велосипед на прокат в компании Lime, чтобы избежать пробок.
Актер спешил и нарушил правила в отношении парковки. При этом его появление на экологичном транспортном средстве было рекламой компании .
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