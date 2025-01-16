СМИ: Тимоти Шаламе оштрафовали за парковку велосипеда на премьере фильма

Американского актера Тимоти Шаламе оштрафовали на 65 фунтов стерлингов за неправильную парковку велосипеда на премьере фильма «Совершенный незнакомец» в Лондоне, сообщает издание The Guardian.

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Как уточнил Шаламе, в день премьеры он взял велосипед на прокат в компании Lime, чтобы избежать пробок.

Актер спешил и нарушил правила в отношении парковки. При этом его появление на экологичном транспортном средстве было рекламой компании .

Ранее сообщалось, что певца Джастина Тимберлейка приговорили к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом состоянии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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