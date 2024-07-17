СМИ: Тимоти Шаламе обвинили в ужасном поведении на съемках
Коллеги американского актера Тимоти Шаламе пожаловались на его грубость во время съемок байопика о музыканте Бобе Дилане. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, которые тесно работали с Шаламе над фильмом «Совершенный незнакомец».
По словам членов съемочной группы, Шаламе запрещал разговаривать с ним на площадке и встречаться с ним взглядом. Отмечается, что когда актер случайно попал в кадр на телефоне младшего помощника продюсера, он пришел в ярость и потребовал удалить все фото с ним. В сообщении говорится, что после этого Шаламе вынудил продюсеров запретить использование мобильных телефонов на площадке.
Кроме того, коллеги звезды утверждают, что он грубо вел себя по отношению к работникам площадки, которые настраивали свет. Его поведение они описали как крайне эгоистичное, добавляет газета.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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