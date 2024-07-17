СМИ: Тимоти Шаламе обвинили в ужасном поведении на съемках

По словам членов съемочной группы, Шаламе запрещал разговаривать с ним на площадке и встречаться с ним взглядом. Отмечается, что когда актер случайно попал в кадр на телефоне младшего помощника продюсера, он пришел в ярость и потребовал удалить все фото с ним. В сообщении говорится, что после этого Шаламе вынудил продюсеров запретить использование мобильных телефонов на площадке.

Кроме того, коллеги звезды утверждают, что он грубо вел себя по отношению к работникам площадки, которые настраивали свет. Его поведение они описали как крайне эгоистичное, добавляет газета.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

