СМИ: TikTok убирает музыку артистов Universal Music Group
Социальная сеть TikTok убирает музыку артистов Universal Music Group из видео пользователей, сообщило агентство Bloomberg.
Это происходит из-за того, что стороны не смогли договориться о продлении лицензии, срок которой истек 31 января.
Теперь звук на видеороликах пользователей с песнями, которые принадлежат UMG, заглушается, а владельцам аккаунтов предлагается выбрать другую музыку для своих видео.
Ранее Глава министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что возобновление работы соцсети TikTok в России пока не обсуждается, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru