СМИ: TikTok убирает музыку артистов Universal Music Group

Социальная сеть TikTok убирает музыку артистов Universal Music Group из видео пользователей, сообщило агентство Bloomberg.

Двойник Киркорова из TikTok пообещал кавер на песни артиста

Это происходит из-за того, что стороны не смогли договориться о продлении лицензии, срок которой истек 31 января.

Теперь звук на видеороликах пользователей с песнями, которые принадлежат UMG, заглушается, а владельцам аккаунтов предлагается выбрать другую музыку для своих видео.

Ранее Глава министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что возобновление работы соцсети TikTok в России пока не обсуждается, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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