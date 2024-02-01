СМИ: TikTok убирает музыку артистов Universal Music Group

Это происходит из-за того, что стороны не смогли договориться о продлении лицензии, срок которой истек 31 января.



Теперь звук на видеороликах пользователей с песнями, которые принадлежат UMG, заглушается, а владельцам аккаунтов предлагается выбрать другую музыку для своих видео.

Ранее Глава министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что возобновление работы соцсети TikTok в России пока не обсуждается, напоминает RT.

