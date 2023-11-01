СМИ: Тесты не выявили в крови актера Мэттью Перри следов наркотиков
Следов наркотиков в организме звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри не обнаружено. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Собеседники издания уточнили, что результаты первых тестов показали отсутствие фентанила и метамфетамина.
Также источники добавили, что в настоящее время проводится более глубокая экспертиза на наличие в крови актера запрещённых веществ или передозировки лекарственных препаратов. Отмечается, что на определении причин и характера смерти потребуется до полугода.
Мэттью Перри нашли мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября. По предварительным данным, актёр утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru