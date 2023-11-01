СМИ: Тесты не выявили в крови актера Мэттью Перри следов наркотиков

Собеседники издания уточнили, что результаты первых тестов показали отсутствие фентанила и метамфетамина.

Также источники добавили, что в настоящее время проводится более глубокая экспертиза на наличие в крови актера запрещённых веществ или передозировки лекарственных препаратов. Отмечается, что на определении причин и характера смерти потребуется до полугода.

Мэттью Перри нашли мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября. По предварительным данным, актёр утонул в джакузи в результате сердечного приступа. Ему было 54 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

